Protetores de animais recebem certificações da prefeitura de Esteio

Um evento em Esteio marcou a entrega oficial das carteirinhas e certificados dos protetores independentes e organizações da sociedade civil protetoras dos animais do município, além da assinatura do termo de compromisso que formaliza a parceria entre o poder público e aqueles que dedicam suas vidas ao cuidado e resgate de animais em situação de vulnerabilidade. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Francisco Alves, destacou a importância estratégica dessa união para as políticas públicas do município. “É um marco importante para nós. É um regulamento da categoria que nos possibilita, em um futuro próximo, pensar em políticas públicas em conjunto”, pontuou. O encontro também foi marcado por um momento de profunda sensibilidade: a homenagem ao Scar, o “cãolaborador” da prefeitura de Esteio, que faleceu na terça-feira (16). O cão tornou-se o grande símbolo da causa animal no município ao ser o primeiro cachorro adotado oficialmente por um órgão público, abrindo portas para que muitos outros animais do CBEA tivessem uma nova chance.