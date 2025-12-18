Porto Alegre,

Publicada em 18 de Dezembro de 2025 às 18:04

Canoas lança sistema digital que vai disponibilizar 28 serviços de forma online

Iniciativa pretende tornar serviços mais fáceis aos empreendedores do município

MATHEUS DE MATTOS/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Jornal Cidades
Foi lançado nesta semana o programa Acelera Canoas. O programa é um sistema digital integrado de processos administrativos que reúne 28 serviços essenciais das Secretarias de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico e Inovação. A iniciativa representa um avanço estrutural na gestão pública, com impacto direto na vida dos cidadãos e empreendedores, ao tornar os processos mais ágeis, transparentes e eficientes, além de otimizar o trabalho interno da administração municipal.
“O Acelera Canoas nasce para resolver um problema real de quem empreende, constrói e precisa da prefeitura no dia a dia. Estamos falando de um sistema digital integrado, que unifica 28 serviços essenciais e coloca Canoas em um novo patamar de eficiência pública”, explica Tiago Sanchotene, presidente da CanoasTec.
Também foi anunciado o Dia S, data dedicada à valorização e ao reconhecimento do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Canoas. A lei reforça o papel fundamental das duas instituições na formação profissional, no acesso à cultura, ao esporte, à saúde e no estímulo ao desenvolvimento econômico local.
A construção da proposta do Dia S foi fruto do diálogo entre representantes do comércio e do governo municipal. Participaram das tratativas representantes da Fecomércio, Sindilojas Canoas, Sindigêneros Canoas e Sesc Canoas, além do vice-prefeito Rodrigo Busato, secretários municipais e integrantes da equipe de governo. O encontro reforçou a importância de políticas públicas que reconheçam instituições que contribuem diretamente para o crescimento social, educacional e econômico da cidade.

