Alvorada garante recursos para Centro de Artes e Esportes Unificados

A prefeitura de Alvorada assinou o convênio com o governo do Estado que garante cerca de R$ 2,5 milhões para a construção de um novo Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) da Cultura no município. O novo espaço terá entre 300 e 500 metros quadrados e será construído em área próxima ao Ginásio Municipal Tancredo Neves.

O investimento integra o Programa Territórios da Cultura, vinculado ao Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal. Os CEUs da Cultura são equipamentos públicos de uso comunitário, desenvolvidos a partir de projetos de referência fornecidos pelo Ministério da Cultura e adaptados às realidades locais.

O projeto prevê um núcleo básico, que contará com biblioteca, incubadora cultural e espaço de coworking, sala multiuso, estúdio de gravação, canto da leitura, área administrativa, banheiros e uma cantina comunitária. Além disso, o espaço poderá receber módulos eletivos, definidos conforme o interesse da população, como salas de dança, ateliês de artes, cozinha comunitária, cineteatro, quadra policultural e parque infantil, entre outros.

Depois da assinatura do convênio, a prefeitura dará início às próximas etapas, que incluem o planejamento da implantação do projeto, a adaptação do modelo arquitetônico e os trâmites técnicos. Para o prefeito Douglas Martello, o investimento contribui para o desenvolvimento social do município. “A cultura transforma vidas, fortalece a identidade das comunidades e gera oportunidades. Esse novo espaço é um investimento direto nas pessoas, especialmente nos jovens, garantindo acesso à arte, à educação e à cidadania”, destacou.