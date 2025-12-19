Exposição online mostra história do futebol de várzea em Caxias

O Ponto de Memória Inventário Participativo de Galópolis, em Caxias do Sul, lançou a exposição virtual " Memorial do Futebol de Campo Amador de Galópolis: passado, presente e glória" . A coordenadora geral do projeto, Geovana Erlo, conduziu o lançamento, feito através de live que durou pouco mais de 1h.

Ao longo da live , Geovana conduziu bate-papos com Rosa Maria Diligenti, Rejane Fátima da Silveira Dutra, Celso Eduardo de Souza e Thais Dal Picolli, além do casal anfitrião. Em seus depoimentos, os moradores do bairro Galópolis, um dos mais tradicionais de Caxias do Sul, destacaram a importância da exposição sob diferentes ângulos e compartilharam algumas de suas memórias com o esporte e a localidade.

Dividida em ito eixos temáticos, a exposição resgata, em formato de linha do tempo, a história do futebol de várzea em Galópolis. O acervo é composto por fotografias e recortes de jornais de diferentes épocas, reunidos ao longo de 17 encontros realizados pelo Inventário Participativo de Galópolis em 2025.

Atletas, ex-jogadores, admiradores do futebol de campo e cidadãos interessados em contribuir com a preservação do patrimônio histórico-cultural contribuíram para que o trabalho ganhasse forma. A catalogação dos materiais ocorreu com o apoio de dezenas de pessoas, além de órgãos como o Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami e o Centro de Memória da Câmara Municipal de Caxias do Sul. A exposição pode ser conferida no site (inventarioparticipativodegalopolis.com)