Passarelas aéreas para animais são instaladas em pontos de Dois Irmãos

A instalação de mais duas estruturas de passarelas aéreas para animais foram realizadas em Dois Irmãos. A ação é uma iniciativa da prefeitura, por meio do Departamento de Meio Ambiente, e contou com o apoio do grupo Macacos Urbanos.

A escolha do local de instalação foi feita pelo fato de serem os lugares com mais registros de atropelamentos de fauna silvestre, estas estruturas são destinadas a locais com fragmentos florestais separados por rodovias, com objetivo de proporcionar a conectividade entre os lados da via, através de estrutura superior ao nível do solo. O alvo primário é o bugio-ruivo), mas também poderão ser beneficiados os ouriços, gambás e pequenos roedores e marsupiais arborícolas.

O bugio-ruivo (Alouatta guariba clamitans), espécie observada no local, é o animal símbolo de Dois Irmãos. A nova passarela representa a continuação passo no fortalecimento das políticas municipais de conservação e de convivência harmoniosa entre a fauna local e o ambiente urbano. A instalação da primeira estrutura no município foi realiza dia 15 de outubro, na Rua Otto Engelmann, no bairro Sete de Setembro.