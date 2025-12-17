Parceria cria restaurante-escola para mulheres em São Leopoldo

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, assinou com a prefeitura de São Leopoldo o termo de cessão de uso de um terreno no município para a instalação de restaurante-escola para mulheres vítimas de violência doméstica. O acordo foi firmado no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, pela titular da SPGG, Danielle Calazans, e o prefeito de São Leopoldo, Heliomar Athaydes Franco.

A propriedade do Estado, localizada no Centro de São Leopoldo, possui terreno de 435 metros quadrados. O termo autoriza a cessão do imóvel em caráter não-oneroso pelo prazo de 10 anos para implantação de cozinha experimental e de aprimoramento gastronômico e nutricional. Em contrapartida, o município se responsabiliza pelos cuidados de manutenção e conservação do imóvel.

O prefeito de São Leopoldo, Heliomar Franco, destacou a evolução dos resultados da segurança no município e como a cozinha contribuirá como uma política voltada às mulheres. “Já temos um conjunto de atividades em segurança pública, mas queremos ir além, rompendo o ciclo de dependência do agressor. Por meio desta iniciativa, inédita no Rio Grande do Sul, vamos implantar uma escola de gastronomia para que as mulheres se preparem para o mercado de trabalho”, disse.

Representando a Secretaria da Mulher, a diretora Márcia Scherer ressaltou a importância de políticas públicas que atendam às mulheres após situações de violência. “Nosso olhar, como secretaria, volta-se para a sociedade gaúcha, e queremos cada vez mais mobilizar a rede, e não apenas a segurança pública, entendendo que a mulher, no pós-fato ou para se emancipar de uma situação de violência, precisa se capacitar para o mercado de trabalho. E por que não transformar o alimento em uma atividade rentável e, a partir daí, abrir espaços não tradicionais para as mulheres?”, comentou.

“Apesar do grande número de demandas, a área do Patrimônio do Estado nunca deixou de atender aos nossos pedidos com agilidade, como este, recebido há poucos meses da prefeitura de São Leopoldo, solicitando a cessão de uso de um imóvel”, ressaltou a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans.