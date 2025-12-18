Canoas anuncia a aquisição de 15 viaturas semiblindadas

O prefeito de Canoas, Airton Souza, assinou nesta semana o termo de adesão para aquisição de 15 viaturas semiblidadas para as forças de segurança da cidade. Serão cinco veículos modelo Fiat Pulse para a Guarda Municipal, cinco para a Brigada Militar e cinco para a Polícia Civil. O investimento total será de R$ 2,7 milhões de recursos livres da Prefeitura.

A fornecedora dos veículos será a concessionária San Marino, de Porto Alegre. A concessionária comprará os veículos da fábrica, para depois realizar a semiblindagem, plotagem, colocação dos dispositivos sonoros e luminosos.

“A aquisição de novas viaturas fortalece a segurança pública, amplia o atendimento das forças de segurança e reafirma o compromisso da gestão com o bem-estar da comunidade. Mais viaturas nas ruas significam mais segurança, a manutenção de índices positivos de criminalidade, mais prevenção e mais tranquilidade para as famílias do nosso município”, comenta o prefeito.

O secretário de Segurança Pública, Alexandre Alberto Rocha, destaca a importância da aquisição para a segurança da cidade. “O município não tem obrigação de comprar viatura para o Estado, mas como o prefeito sabe que a ocorrência está aqui no município e que não tem como atribuir a responsabilidade para o governo do Estado. Desta forma, entendemos que é muito bom fazer este tipo de aquisição e doação para que as forças de segurança tenham cada vez mais ferramentas e equipamentos de proteção individual para o combate à criminalidade”, diz.