Prefeitura de Imbé divulga as atrações das festas do Réveillon 2026

A cidade de Imbé já tem definida a programação para a virada de ano 2025/2026, com uma série de shows gratuitos distribuídos em dois palcos montados no Centro e no balneário de Mariluz. As atrações começam ainda na noite de quarta-feira, 31 de dezembro, e seguem pela madrugada de quinta-feira, 1º de janeiro.

No Centro, a festa acontece na Praça Lourdes Rodrigues, ao lado do Guia Corrente. A programação inicia às 20h do dia 31, com apresentação do DJ Jacson Garcia, que aquece o público para a sequência da noite. Às 21h, sobe ao palco o grupo de samba e pagode Dahdi 10. A contagem regressiva para a chegada do novo ano será conduzida pela banda Fama Festa Showw, que também agitará o público com muita música logo após a virada.

Já em Mariluz, o palco será montado na avenida Mariluz, próximo à Casa do Artesão. A programação começa um pouco mais tarde, às 21h do dia 31, com o set da DJ Aninha. Às 22h, o público confere o show do Grupo Pagode Rezenha. A festa segue com Lili Fernandes e Banda, que comandam a regressiva e, em seguida, garantem a trilha sonora da primeira madrugada de 2026.

A programação é organizada pela Secretaria Municipal de Turismo. Segundo o titular da pasta, Adriano Pacheco, a iniciativa reforça a proposta do governo municipal de oferecer eventos gratuitos, em espaços abertos e acessíveis. “Montamos duas opções para que moradores, turistas e veranistas possam curtir a chegada de 2026 com música, confraternização e clima de festa”, antecipa.