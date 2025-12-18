Com VGV de R$ 410 milhões, Xangri-Lá ganha novo condomínio em janeiro

O Litoral Norte gaúcho ganhará um novo condomínio náutico e de alto padrão a partir de janeiro. O Brávia Marina & Beach Club, que será lançado no dia 8, reúne condomínio residencial, clube de lazer e estrutura náutica, em uma área localizada em Maquiné, no limite com Xangri-Lá e a 1,5 km da Estrada do Mar.

O empreendimento nasce com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 410 milhões e investimento de R$ 115 milhões em obras e materiais. A construção deve gerar mais de 300 empregos diretos e até 1,3 mil indiretos, segundo cálculos baseados em parâmetros da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). O impacto econômico total é estimado entre R$ 200 milhões e R$ 220 milhões ao longo dos três anos previstos para a implantação. Mais de 50 empresas devem ser contratadas para diferentes etapas da obra.

O empreendimento possui mais de 450 lotes, sendo 70% navegáveis, e aposta na integração entre moradia, lazer e atividades náuticas. Um dos destaques é a construção da maior piscina com praia artificial do Brasil, com 3,5 mil m² de lâmina d’água, cercada por mais de 5 mil m² de faixa de areia natural, totalizando quase um hectare de área praiana dentro do condomínio.

O projeto inclui ainda pier flutuante, passarela à beira-rio, atracadouro e heliponto, além de quadras esportivas, beach tennis e áreas de convivência. Os preços dos terrenos variam de R$ 600 mil a R$ 1,5 milhão.