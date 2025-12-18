Edital para obras do novo Aeroporto de Caxias do Sul é publicado

A prefeitura de Caxias do Sul publicou, nesta quarta-feira, o edital de construção do Aeroporto da Serra Gaúcha. O anúncio da data da publicação foi feito pelo prefeito Adiló Didomenico ao Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, em reunião no final da tarde desta terça-feira (16), em Brasília.

Nesta primeira etapa, chamada de Lado Ar, será licitada a execução da infraestrutura aeroportuária, contemplando integralmente os serviços de terraplanagem, a implantação da pista de pouso e decolagem, das pistas de táxi, do pátio de aeronaves e do estacionamento de veículos, constituindo a base física essencial para a futura operação do aeroporto.

O secretário de Planejamento e Parceiras Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon explica os próximos passos e prazos após a publicação do edital. “ Agora começa a contar o prazo para a apresentação das propostas que está marcada para o dia 24 de fevereiro. Será uma licitação técnica e preço onde haverá uma pontuação para a parte técnica, a capacidade das empresas de executar esta obra, e uma pontuação para a parte financeira. . A partir da definição da empresa, a gente começa a montagem do processo, que deve levar em torno 30 dias, e remete para a SAC que vai emitir um documento que se chama Verificação do Resultado do Processo de Licitação”, explica.

Assim que for homologada, de acordo com o secretário, será assinado o contrato com a empresa vencedora do processo. O tempo entre a verificação do processo de licitação e a ordem de início da obra depende do ajuste financeiro do governo federal. O recurso de R$ 200 milhões está inserido no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).