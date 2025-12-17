Guaíba inaugura Centro de Especialidades Médicas nesta quinta-feira

A prefeitura de Guaíba realiza a inauguração do Centro de Especialidades Médicas nesta quinta-feira (18). A entrega do novo espaço simboliza a retomada de um projeto que permaneceu paralisado por mais de sete anos e que, agora, passa a atender diretamente a população com serviços especializados.

O prédio que abrigará o centro havia sido originalmente projetado para funcionar como uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com recursos do Ministério da Saúde, mas teve sua obra interrompida em 2014. Desde então, a estrutura permaneceu deteriorada, sem destinação definida, representando um passivo histórico para o município e para a saúde pública.

A mudança desse cenário teve início em 2021. A partir de então, a nova gestão passou a dialogar junto ao Ministério da Saúde, buscando alternativas jurídicas e administrativas para viabilizar a devolução do prédio à titularidade municipal. Após um processo administrativo e financeiro, o imóvel foi oficialmente reincorporado ao patrimônio do município.

Com a regularização concluída, a prefeitura, por meio das equipes técnicas das áreas da Saúde e da Engenharia, promoveu a readequação do projeto original, modernizou as instalações e redefiniu a finalidade do espaço. O resultado é a implantação do Centro de Especialidades Médicas de Guaíba, concebido como uma estrutura multiprofissional voltada ao fortalecimento da atenção especializada.