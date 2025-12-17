Guaíba inaugura Centro de Especialidades Médicas nesta quinta-feira

A prefeitura de Guaíba realiza a inauguração do Centro de Especialidades Médicas nesta quinta-feira (18). A entrega do novo espaço simboliza a retomada de um projeto que permaneceu paralisado por mais de sete anos e que, agora, passa a atender diretamente a população com serviços especializados.
O prédio que abrigará o centro havia sido originalmente projetado para funcionar como uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com recursos do Ministério da Saúde, mas teve sua obra interrompida em 2014. Desde então, a estrutura permaneceu deteriorada, sem destinação definida, representando um passivo histórico para o município e para a saúde pública.
A mudança desse cenário teve início em 2021. A partir de então, a nova gestão passou a dialogar junto ao Ministério da Saúde, buscando alternativas jurídicas e administrativas para viabilizar a devolução do prédio à titularidade municipal. Após um processo administrativo e financeiro, o imóvel foi oficialmente reincorporado ao patrimônio do município.
Com a regularização concluída, a prefeitura, por meio das equipes técnicas das áreas da Saúde e da Engenharia, promoveu a readequação do projeto original, modernizou as instalações e redefiniu a finalidade do espaço. O resultado é a implantação do Centro de Especialidades Médicas de Guaíba, concebido como uma estrutura multiprofissional voltada ao fortalecimento da atenção especializada.
O centro amplia a capacidade assistencial do município ao concentrar, em um único complexo, serviços essenciais da rede de saúde, como transporte sanitário de pacientes, rede de frio municipal, ambulatório de tisiologia, fisioterapia, odontologia, policlínica, nova base municipal do Samu e um Centro Integrado de acolhimento e acompanhamento de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual.