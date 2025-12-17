Prefeitura de Venâncio Aires notifica a Corsan por irregularidades em obras

Durante reunião com o gerente de Relações Institucionais da Corsan/Aegea, André Finamor, nesta terça-feira (16), a prefeitura da Venâncio Aires, comunicou notificação formal à direção da empresa, à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) e também à Secretaria de Parcerias e Concessões do Estado, acerca de irregularidades constatadas na execução das obras de implantação da rede de esgoto sanitário em Venâncio Aires.

Após inúmeras reclamações da comunidade, especialmente quanto a forma de execução das obras e a ausência de retorno imediato da concessionária frente às demandas, a notificação foi considerada inevitável pela Administração.

Foi repassado ao representante da Corsan um elevado número de manifestações recebidas via Ouvidoria Municipal, relacionadas à execução de obras sem prévia comunicação à comunidade, ocasionando transtornos aos moradores e comerciantes das áreas afetadas. André Finamor acatou o documento e solicitações da Administração e reconheceu dificuldades com a última empresa terceirizada que vinha desenvolvendo serviços para a Corsan no Município. Adiantou que uma nova empresa já foi contratada e que não deve repetir os transtornos apresentados nos últimos 40 dias.