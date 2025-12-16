Serviços lideram a abertura de empresas em 2025 em Canoas

Entre 1º de janeiro e 30 de novembro, o município de Canoas contabilizou 11.373 novas empresas abertas, de acordo com a Junta Comercial, um salto em comparação ao mesmo período de anos anteriores. Em 2023, foram 8.918 novos registros, enquanto em 2024 o número ficou em 9.597. Entre as atividades econômicas, 65% correspondem a serviços; 24,5% ao comércio; e 10,5% a indústrias.

Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, o desempenho é resultado direto de um conjunto de políticas de desburocratização implementadas ao longo de 2025, especialmente a integração à RedeSim da Junta Comercial, a emissão de alvarás on-line e a publicação da Lei do Alvará, que transformou o ambiente de negócios na cidade.

Com a aprovação da nova legislação, Canoas passou a dispensar a necessidade de alvará para atividades de baixo risco, eliminando completamente o tempo de espera para esse público. Em 2024, empresários precisavam aguardar até 20 dias para obter o documento. Agora, o processo é imediato.

Para a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Patrícia Augsten, os resultados comprovam que Canoas vive uma fase sólida de retomada e fortalecimento econômico. Segundo ela, o salto na abertura de empresas é reflexo direto de um conjunto robusto de ações estruturantes. “Esses números também são resultado do trabalho diário de uma equipe comprometida. Cada nova empresa aberta representa mais trabalho, mais renda e novas oportunidades para a população”, celebra Patrícia.