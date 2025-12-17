Travessia Torres-Tramandaí completa 20 edições em janeiro

Confirmada para o dia 17 de janeiro de 2026, a Travessia Torres-Tramandaí (TTT) terá sua 20ª edição. A tradicional corrida de praia no litoral norte gaúcho entra na reta final de inscrições para as provas de 84 km, individual ou revezamento por equipes, 42 km (maratona), 21 km (meia maratona) e 8,3 km.

Com organização do Clube de Corredores de Porto Alegre (Corpa), a TTT 2026 tem disponível as últimas vagas. As inscrições podem ser feitas através da página oficial do evento no site do Esportif. O prazo final é 5 de janeiro, mas com possibilidade de esgotamento do total de 5 mil vagas antes do prazo.

Este ano, o evento celebra 20 edições de história no calendário esportivo gaúcho e nacional. A TTT é reconhecida pela sua prova principal, a ultramaratona, que percorre pouco mais de 84 km inteiramente pela areia da praia entre Torres e a Imbé, próximo à divisa com Tramandaí. “Chegar à 20ª edição da TTT é um motivo de grande orgulho. Esta prova faz parte da história das corridas do Rio Grande do Sul e do Brasil. O evento sempre foi visto como uma corrida dura, por conta das longas distâncias e o desafio de correr em terreno todo em areia, mas hoje a ideia é que ela seja inclusiva, abrigando todos os corredores, dos ultramaratonistas aos que estão começando e buscam um desafio diferente”, afirma Paulo Silva, diretor do Corpa.

A prova principal, com seus 84 km, tem largada em Torres, no extremo norte gaúcho, e segue até Imbé, próxima ao limite com Tramandaí, onde está a linha de chegada. Todo o percurso é realizado pelas praias. As largadas das demais provas – 42 km, 21 km e 8,3 km – são distribuídas ao longo do trajeto de 84 km. A distância de 8,3 km, por exemplo, corresponde ao último trecho da prova principal.