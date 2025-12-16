Central de Polícia de Viamão deve retomar serviços na próxima semana

A Central de Polícia de Viamão completou, nesta terça-feira, 22 dias sem energia elétrica. O motivo é um curto-circuito, que danificou o transformador que alimenta o prédio que alimenta a central, na rua Coronel Mario Antunes da Veiga. Desde então, A Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA) e a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) foram deslocados para as respectivas delegacias em Alvorada, a 1ª DP está compartilhando o espaço com a 2ª DP de Viamão, e a Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas está funcionando na 1° Delegacia de Polícia Regional Metropolitana, em Gravataí.

O cenário causa transtornos aos usuários da cidade da Região Metropolitana, uma vez que precisam se deslocar para outras cidades a fim de conseguirem atendimento. A CEEE Equatorial trocou o transformador mas não substituir a fiação interna, que derreteu. De acordo com a distribuidora, a responsabilidade por danos internos é da administração da Polícia Civil, que ainda não conseguiu resolver a questão.

Segundo o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do RS, Guilherme Wondracek, alguns policiais que trabalham no local o procuraram para falar sobre a situação do prédio e a demora na resolução. "Como é possível um órgão ficar sem funcionar por tanto tempo, por conta de energia elétrica? É inadmissível o local, na região central de Viamão, com esse problema", questiona. Segundo ele, quase 50 pessoas pessoas trabalham no espaço.

O delegado que cuida da regional de Viamão e é responsável pela Central de Polícia, Anderson Spier, explica que funcionam quatro delegacias no local e, com o incidente, precisou ser feita a distribuição dos serviços. "Nenhuma das delegacias parou de funcionar, foram apenas realocadas", explica.

Segundo ele, foi realizado um levantamento dos danos na rede elétrica e encaminhada a contratação emergencial. Nesta terça-feira, foram iniciados os serviços de reparo no prédio. "A previsão é que até o final de semana o trabalho seja concluído e, depois disso, vamos aguardar a CEEE para o religamento da rede elétrica para a retomada dos serviços", afirma Spier.

Em nota, a CEEE Equatorial se pronunciou e disse que um defeito interno nas instalações elétricas do prédio da Central de Polícia de Viamão provocou a falta de energia. A distribuidora afirma que aguarda o reparo das instalações por profissionais competentes para que, após isso, possa atuar e prontamente normalizar o fornecimento. Ainda, a Equatorial comunicou que mantém contato com a Central de Polícia de Viamão para esclarecer todas as dúvidas e garantir que a energia seja restabelecida o quanto antes.