Estância Velha recebe pouco mais de R$ 200 mil para ações da causa animal

O governo do Estado anunciou nesta segunda-feira (15), por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), um repasse de R$ 204 mil ao município de Estância Velha, valor oriundo da Consulta Popular de 2024. O investimento contará com contrapartida municipal de R$ 20 mil e será destinado ao fortalecimento da política de proteção e bem-estar animal, com foco na castração de cães e gatos e ações relacionadas à causa.

Durante o anúncio, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) também comunicou a doação de um veículo ao município, que será utilizado exclusivamente nas ações voltadas à área.

Os recursos integram um convênio firmado com o objetivo de promover e implementar a política estadual de assistência aos animais domésticos urbanos e rurais, bem como aos animais comunitários pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade social. O principal foco do projeto é a castração de cães e gatos para controle populacional, aliada a ações de conscientização da população sobre guarda responsável, controle de zoonoses e saúde pública.