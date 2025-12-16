Novo Distrito Industrial em Passo Fundo tem obras em andamento

A prefeitura de Passo Fundo segue avançando nas obras de infraestrutura no Distrito Industrial Invernadinha, no bairro Petrópolis. Com o início da colocação do asfalto, o projeto atinge 30% de execução. A obra contempla 4,7 km de pavimentação asfáltica, alargamento de vias, implantação de drenagem pluvial, construção de passeios com acessibilidade, meios-fios e sinalização viária.

A pavimentação já está sendo aplicada na rua James Franco, no trecho entre os trilhos da ferrovia (acesso à empresa BE8) até a rua Arno Pini. Também está em andamento a preparação da rua Neri Gosch, com serviços de aterramento e empedramento para corrigir o declive e garantir melhores condições de tráfego, especialmente para caminhões.

Segundo o secretário de Obras, Rubens Astolfi, a fase de asfalto marca um avanço importante. “Entrar na etapa de pavimentação é sempre um sinal de que o projeto está evoluindo bem. Essa é uma obra estratégica, que vai melhorar significativamente a mobilidade e dar mais segurança ao tráfego de veículos pesados na região industrial”, destacou.

O projeto para o novo distrito segue dentro do cronograma, com prazo estimado de 12 meses para conclusão. O investimento total é de R13,2 milhões, sendo R$ 6,7 milhões viabilizados junto ao Ministério das Cidades, e R$ 6,5 milhões de contrapartida da prefeitura de Passo Fundo.