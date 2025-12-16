Oktoberfest de Igrejinha distribui R$ 3,4 milhões para 89 instituições da região

Voluntariado, tradição e resultados positivos marcaram o encerramento da 36ª Oktoberfest de Igrejinha, com a tradicional Festa da Colheita. A Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest) celebrou os recursos financeiros gerados pela edição de 2025, apresentando o montante que retornará diretamente para ações sociais na região. Ao todo, foram arrecadados R$ 3.419.070,10, valor que será repassado a 89 instituições que atuam em áreas como saúde, segurança, educação e cultura.

Desde 1988, essa mobilização coletiva transforma a festa em um modelo de engajamento social, garantindo que os resultados financeiros retornem diretamente para as entidades que atendem a população no Vale do Paranhana. Para o presidente da 36ª edição, Falcon Jost, os números alcançados reforçam a importância dessa união. “Temos que agradecer por conseguir executar uma festa que mantém viva a nossa cultura e que, acima de tudo, apresentou resultados muito positivos. Enquanto várias festas da região enfrentaram dificuldades, o conjunto dos resultados finais da Amifest e das entidades faz esse número ser muito representativo para a comunidade”, afirma.

Do total arrecadado, a Amifest reservou R$ 292.728,53 para as atividades da Oktober em 2026, incluindo o fundo de reserva, fundo de investimentos e capital de giro. O restante foi distribuído entre 89 entidades, contemplando diferentes áreas. A Saúde recebeu a maior parcela, totalizando R$ 690 mil - destes, R$ 575.000,00 foram destinados ao Hospital Bom Pastor, de Igrejinha. Além disso, os hospitais de Três Coroas, Taquara, Parobé, Rolante e Riozinho receberam repasses que somaram R$ 115 mil.

A segurança pública foi contemplada com R$ 349.4 mil, distribuídos entre 10 entidades.