Avançam as obras na ERS-403, entre Rio Pardo e Cachoeira do Sul

O governo estadual avança na pavimentação da ERS-403, entre Rio Pardo e Cachoeira do Sul, em uma obra que visa potencializar a economia local. A execução, realizada pela Secretaria de Logística e Transportes (Selt), por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), recebe investimento de R$ 61 milhões e irá qualificar a trafegabilidade entre os municípios.

As equipes estão trabalhando nos lotes 1 e 2 da estrada. No lote 1 - que possui 21 quilômetros - , e contempla o lado de Cachoeira do Sul, os serviços de limpeza e drenagem já foram finalizados. Atualmente, o trecho está em fase de conclusão, restando a execução de dois quilômetros de pavimentação.

Já o lote 2, de seis quilômetros, concentrado em Rio Pardo, está na etapa de limpeza e remoção de vegetação. Posteriormente, serão iniciadas as obras de terraplenagem no local. Na região do Vale do Rio Pardo, tem governo do Estado atuando para impulsionar o desenvolvimento das comunidades.

Juvir Costella, secretário de de Logística e Transportes, enalteceu a relevância da obra para estabelecer a conectividade da região. “Essa rodovia representa um importante corredor logístico para facilitar o transporte da produção de Rio Pardo e Cachoeira do Sul, por meio de uma trafegabilidade mais segura para os usuários”, frisou.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, salienta que todas as etapas estão sendo rigorosamente cumpridas. “Estamos executando o cronograma técnico dos serviços seguindo os padrões de qualidade e segurança necessários”, destacou o dirigente.