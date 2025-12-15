Cisvale estabelece orçamento de R$ 24,2 milhões para 2026

O Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale) realizou em Santa Cruz do Sul, assembleia geral. O encontro ocorreu de forma integrada à reunião da Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (Amvarp) e consolidou as principais definições orçamentárias e operacionais para o próximo ano. O orçamento global projetado para 2026 é de R$ 24,2 milhões, com destaque para os investimentos em saúde, que concentram a maior parte dos recursos. A área da saúde seguirá como prioridade em 2026 para a região do Vale do Rio Pardo, com previsão de R$ 20 milhões em serviços, incluindo a adesão ao programa estadual de aquisição de exames de alta e média complexidade, resultando em pouco mais de R$ 2,5 milhões aos pacientes da região.