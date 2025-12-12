Uruguaiana recebe do governo estadual a primeira unidade móvel do Tudo Fácil

O governador Eduardo Leite entregou em Uruguaiana, a primeira unidade móvel do Tudo Fácil. Durante a cerimônia, o governador também anunciou que o município receberá a instalação de uma nova unidade física do serviço. a saúde e segurança da região.

A iniciativa do Tudo Fácil móvel reforça a estratégia estadual de modernizar e diversificar os canais integrados de atendimento ao cidadão, levando serviços essenciais diretamente às comunidades.

A nova unidade móvel foi concebida para oferecer atendimento ágil e inclusivo em diferentes regiões do Estado. O veículo, um ônibus totalmente personalizado e desenvolvido por empresas gaúchas, reúne três guichês internos, dois exclusivos para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e dois guichês externos destinados à recepção e ao autoatendimento. Totalmente acessível para pessoas com deficiência, o espaço tem capacidade para realizar até 60 atendimentos de CIN por dia.

Já futura unidade física do Tudo Fácil em Uruguaiana integrará o projeto estadual de expansão e modernização das centrais de atendimento. Prevista para funcionar na Estação Rodoviária, ela atenderá moradores do município e também das cidades de Alegrete, Barra do Quaraí e Itaqui.

Com 10 unidades físicas em operação, o Tudo Fácil é coordenado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). “Não é o cidadão que tem que adaptar a sua rotina para acessar serviços do Estado, é o Estado que precisa estar mais próximo do cidadão para oferecer esses serviços de forma facilitada. Queremos o governo cada vez mais perto das pessoas, e o Tudo Fácil é uma ferramenta importante para isso. Dessa forma, passamos de duas para dez unidades já instaladas em regiões por todo o Rio Grande do Sul. Agora teremos também uma loja em Uruguaiana e a unidade móvel, além da grande quantidade de serviços que estão disponíveis de forma digital”, enfatizou o governador.