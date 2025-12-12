Passo Fundo vê crescimento na abertura de empresas de TI em 2025

O setor de Tecnologia da Informação (TI) consolida-se como um dos principais vetores de crescimento econômico de Passo Fundo em 2025. Entre janeiro e outubro, o município contabilizou 71 novas empresas de tecnologia, representando uma alta de 73% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram abertas 41 empresas.

O levantamento é do Observatório Econômico da prefeitura de Passo Fundo, com base em registros oficiais da Receita Federal. O desempenho coloca Passo Fundo na quinta posição estadual entre os municípios que mais registraram novas empresas de TI, atrás apenas de grandes centros como Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas e Novo Hamburgo.

O avanço é diversificado e aparece em praticamente todas as atividades econômicas ligadas ao setor. Entre os destaques estão consultoria em TI, que dobrou o número de novas empresas (de 8 para 16), desenvolvimento de softwares customizáveis (+50%), softwares sob encomenda (+37,5%), tratamento de dados e hospedagem na internet, com crescimento expressivo de 500%, e portais e provedores de conteúdo digital, que tiveram aumento de 300%. A pluralidade de segmentos demonstra que o setor não está restrito a um nicho específico, mas se consolida em atividades que envolvem infraestrutura digital, desenvolvimento de plataformas, aplicações empresariais, serviços online, soluções em nuvem e produção de conteúdo.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Adolfo de Freitas, os números reforçam uma transformação em curso. “O crescimento das empresas de tecnologia reforça nossa capacidade de atrair investimentos, gerar empregos qualificados e consolidar um ambiente favorável à inovação. Estamos construindo uma cidade preparada para o futuro, conectada às transformações econômicas e tecnológicas que movimentam o Rio Grande do Sul e o Brasil”, afirma.

Outro ponto relevante é que as novas empresas de TI estão distribuídas em bairros como Centro, Vila Rodrigues, São Cristóvão, Petrópolis, Lucas Araújo, Boqueirão, Vera Cruz, Vila Luíza, Valinhos e Santa Maria II. Essa distribuição mostra que a economia digital deixou de se concentrar apenas no eixo central e passou a impactar o território urbano de forma descentralizada, fomentando empregos qualificados e novos serviços, fortalecendo a economia local e gerando riqueza em diversas regiões da cidade.

Segundo a secretária de Inovação, Barbara Fritzen, o crescimento acentuado do setor é resultado de um contexto mais amplo de fortalecimento da inovação em Passo Fundo, impulsionado por universidades, faculdades e centros de pesquisa; pela formação contínua de mão de obra qualificada; pelo aumento de startups e empresas digitais locais; por políticas públicas voltadas à inovação e ao empreendedorismo, bem como pelo ambiente regulatório sólido e seguro e pela ampliação de serviços especializados de tecnologia.