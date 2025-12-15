Gramado faz parceria com plataforma internacional de turismo

O Turismo de Gramado anuncia uma parceria inédita com a Eluvi, plataforma internacional especializada em conectar destinos, marcas e criadores de conteúdo por meio de tecnologia avançada de gestão de campanhas digitais. Com a iniciativa, Gramado se torna o primeiro destino nacional a integrar oficialmente a ferramenta.



A colaboração permitirá ao destino aprimorar a criação, gestão e mensuração de campanhas com influenciadores e parceiros estratégicos, monitoramento de resultados em tempo real e segmentação por perfis de viajantes. A iniciativa acelera a adoção de novos modelos de comunicação que unem inspiração, planejamento e conversão, acompanhando a evolução do comportamento do consumidor. Além de fortalecer a presença digital de Gramado, a parceria possibilita uma atuação mais integrada entre hotéis, restaurantes, atrativos e demais agentes do trade, ampliando a visibilidade das experiências oferecidas pelo destino.



Com o uso da Eluvi, o destino terá acesso a dados aprofundados sobre interesses, jornada do visitante e performance de conteúdo, permitindo decisões mais estratégicas e campanhas mais eficientes. “Ser o primeiro destino brasileiro na Eluvi reforça nosso compromisso com inovação e excelência na promoção turística. A tecnologia amplia nossa capacidade de contar histórias, envolver novos públicos e mostrar que Gramado oferece experiências inesquecíveis para diferentes perfis de viajantes”, destaca Ricardo Bertolucci, secretário de Turismo de Gramado.



A iniciativa integra a estratégia contínua de promoção de Gramado, combinando inteligência de dados, criatividade e colaboração com o ecossistema local. Com a parceria, o destino avança para um novo patamar de atuação digital, conectando-se de forma mais próxima ao viajante e reforçando sua posição entre os principais destinos turísticos do Brasil.