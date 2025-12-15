Codeca inicia pavimentação de trechos interditados da BR-116 em Caxias do Sul

A Codeca iniciou a pavimentação das pistas interditadas da BR-116, onde é executado o novo acesso do bairro Planalto. A primeira etapa da implantação das novas redes de drenagem está quase concluída. A previsão é concluir as pistas sentido Lourdes-São Leopoldo antes do Natal, para posteriormente ser bloqueado o lado oposto para escavações e finalização da obra. No Planalto, estão previstos serviços de terraplanagem (escavação e aterro), fresagem de asfalto antigo, execução de base e asfalto, implantação de rede de águas pluviais (drenagem), implantação de rede de esgoto cloacal e execução de sinalização viária horizontal e vertical (pintura, tachas, tachões e placas) e de passeios, meios-fios e rampas para acessos para portadores de deficiências. A obra, na zona sul da cidade, tem investimento da prefeitura de Caxias do Sul de R$ 3.8 milhões, com recursos de um empréstimo obtido junto à Corporação Andina de Fomento (CAF). Encerrado o trabalho nas atuais pistas, o bloqueio da rodovia federal ocorrerá no sentido contrário para conclusão da obra.