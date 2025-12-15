Prefeitura de Pelotas confirma Réveillon 2026 na praia do Laranjal

A prefeitura e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas (CDL) confirmaram a realização do Réveillon na praia do Laranjal. Durante coletiva de imprensa no Paço Municipal, com a presença do prefeito Fernando Marroni e de outras lideranças foram anunciados detalhes da programação, prevista para começar às 17h do dia 31 de dezembroe se estender até as primeiras horas do dia 1º de janeiro de 2026. A dupla pelotense Kleiton e Kledir é a principal atração da noite.

O palco será montado na faixa de areia, no mesmo espaço ocupado nas edições anteriores, nas proximidades da avenida Rio Grande do Sul. A estrutura terá 15x10 metros, com cobertura de 12x12 metros, um telão 7x4 metros no fundo do palco, além de dois telões laterais de 4x2 metros. Está prevista também uma área para pessoas com deficiência (PCDs) com passarela acessível, banheiros químicos, uma tenda para Saúde e outra para Segurança. O valor para pagamento da estrutura, serviços e cachês dos músicos é de R$ 400 mil. Ao todo, estão previstas sete atrações no palco entre cantores e DJs. Não haverá queima de fogos de artifício.