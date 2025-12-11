Curso de costura industrial forma 33 mulheres na cidade de Erechim

A formatura do Curso de Costura Industrial Básica em Erechim reuniu,, no Senai, as 33 mulheres que concluíram a capacitação voltada à inserção no mercado de trabalho e ao fortalecimento da economia local. A iniciativa gratuita foi promovida pela prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, em parceria em parceria com entidades da região.

O curso, iniciado em 20 de outubro e concluído em 1 de dezembro, contou com carga horária de 60 horas e foi destinado exclusivamente a mulheres maiores de 18 anos, desempregadas ou subocupadas. Ao todo, foram ofertadas duas turmas, com 25 vagas cada, funcionando nos turnos da tarde e da noite. As aulas aconteceram no Centro Tecnológico do Vestuário, e abordaram técnicas fundamentais da costura industrial, contribuindo para ampliar a mão de obra qualificada no setor têxtil da região.

A diretora de Fomento, Carine de Mello, disse que a formatura é reflexo direto do compromisso do município com a autonomia econômica das mulheres. “Estamos muito felizes em ver esse grupo concluindo a formação. Cada uma dessas mulheres carrega agora mais oportunidades de emprego, renda e independência. É um avanço importante para o desenvolvimento social e econômico de Erechim”, destacou.