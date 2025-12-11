UCS vai oferecer avaliações dermatológicas gratuitas no sábado

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) realiza, no dia 13 de dezembro, mais uma ação integrada à campanha nacional Dezembro Laranja. A partir das 9h serão oferecidas avaliações dermatológicas gratuitas junto ao Centro Clínico, no bloco 15 do campus-sede, em Caxias do Sul feitas por alunos e professores do curso de Medicina. Serão distribuídas 150 senhas a partir das 8h, e os atendimentos ocorrem por ordem de chegada e mediante apresentação de documento de identificação e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Essa será a sexta edição da campanha realizada na UCS, em parceria com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e com a colaboração da Área de Conhecimento de Ciências da Vida da universidade. As avaliações incluirão orientações sobre cuidados preventivos e saúde da pele. Além das atividades presenciais, o Centro Clínico também utilizará suas redes sociais para compartilhar com a comunidade conteúdos informativos e dicas de prevenção.

“O câncer de pele pode afetar pessoas de todas as idades, gêneros e etnias. Estar bem informado é fundamental para reduzir os riscos. A campanha Dezembro Laranja representa uma oportunidade valiosa para disseminar essas informações e fortalecer a prevenção”, observa a professora e coordenadora da campanha local, Karine Capelletti.

O câncer de pele é o tipo mais comum de câncer no Brasil, representando cerca de 30% de todos os casos diagnosticados no país. Quando detectado precocemente, as chances de cura são significativamente maiores. A campanha Dezembro Laranja tem como objetivo educar a população sobre a prevenção e o autocuidado.