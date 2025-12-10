Mutirão em Parobé reduz filas para consultas e exames em hospital

Com recursos do SUS Gaúcho, foram realizadas até domingo (7) mais de duas mil consultas e 423 cirurgias de joelho no Hospital São Francisco de Assis, em Parobé. A instituição realiza, desde outubro, um mutirão para reduzir a espera de pacientes em uma das principais filas por consultas no Estado.

De acordo com a direção, em outubro, 506 pacientes foram atendidos entre primeiras consultas e retornos. Outros 1.244 foram atendidos em novembro e mais 311, nos primeiros sete dias de dezembro. Ao todo, 2.061 pessoas foram beneficiadas pelo SUS Gaúcho, uma vez que deixaram a fila de espera por consulta.

“Atingir esse volume de consultas e cirurgias em tão pouco tempo foi, sem dúvida, um grande desafio. Isso só está sendo possível porque temos uma equipe administrativa e assistencial trabalhando em total sintonia”, disse o diretor do Hospital São Francisco de Assis, João Schmitt. “Todos estão profundamente comprometidos, atuando em sábados, domingos e feriados, com o objetivo de garantir que os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) recebam o atendimento que precisam”, acrescentou.

Lançado em setembro, o SUS Gaúcho é um programa estratégico do governo do Estado que irá garantir um investimento extra na saúde do Rio Grande do Sul de R$ 1,025 bilhão até o final de 2026. A principal meta é reduzir em 70% as filas por consultas especializadas no SUS.

Em 45 dias, de outubro a dezembro, o programa elevou a oferta de consultas de ortopedia de joelho em 412% e das consultas de oftalmologia geral adulto em 367%. Com mais disponibilidade de atendimento, a fila por uma consulta foi reduzida em 27,2% no caso de ortopedia e em 43% em oftalmologia.