Parobé tem aumento de 60% na abertura de novas empresas em 2025

O ano de 2025 consolidou Parobé como um dos municípios que mais crescem na região quando o assunto é empreendedorismo. Dados atualizados mostram que a cidade registrou a abertura de 2.010 novas empresas, superando com folga os números de 2024, quando foram contabilizadas 1.253 aberturas. O aumento representa mais de 60% de crescimento em novos negócios no município.
Do total de registros de 2025, foram 1.440 novos MEIs e 570 novos CNPJs, evidenciando tanto a força do microempreendedor individual quanto o avanço das empresas de maior porte.
Para o prefeito Gilberto Gomes, o resultado confirma o momento de ascensão vivido pela cidade. “Parobé demonstra sua vocação empreendedora. Esses números mostram que as pessoas confiam no município, encontram apoio para abrir seus negócios e percebem que aqui existe um ambiente favorável ao crescimento. É uma conquista que reflete planejamento, políticas eficientes e o esforço coletivo de uma gestão que trabalha para facilitar a vida de quem quer empreender”, destacou o prefeito.
O secretário de Desenvolvimento Econômico Nilso Junior reforça que o crescimento não é apenas numérico, mas qualitativo. “Estamos investindo constantemente em qualificação, simplificação de processos, orientação aos empreendedores e estímulo ao microcrédito. Os dados confirmam que Parobé se tornou um polo de oportunidades, onde quem tem iniciativa encontra condições reais para crescer”, afirmou.
