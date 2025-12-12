Centro Cultural de Carlos Barbosa será inaugurado no dia 14

A cidade de Carlos Barbosa ganhará um novo espaço cultural que vai ser utilizado por mais de 90 mil habitantes de oito cidades da região. Será inaugurado no dia 14 de dezembro às 10h o Centro Cultural Mãe de Deus. Localizado em uma área central e histórica da cidade, ao lado da Igreja Matriz, o espaço teve o aporte financeiro de mais de R$ 11 milhões, oriundos de leis de incentivo.

O novo Centro Cultural Mãe de Deus oferece uma estrutura para receber grandes eventos e diversas manifestações artísticas, totalizando mais de 2 mil metros quadrados de área construída. A infraestrutura inclui um Salão Multiuso com tratamento acústico, um palco com vestimenta cênica completa e piso adequado para apresentações.

A acessibilidade universal foi garantida para público, artistas e colaboradores com a instalação de um elevador para acesso aos camarins e ao palco, e com a reforma e ampliação dos sanitários (masculino, feminino e dois exclusivos para PCD). O projeto incluiu a reforma integral dos camarins, da bilheteria e da chapelaria, e a construção de três depósitos para cenários e equipamentos, além da reforma do refeitório e da cozinha, que agora podem atender grandes eventos comunitários e festivais gastronômicos.