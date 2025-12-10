Opinião: Um ano de reconstrução e preparação para o futuro

Igor Tambara - prefeito de Jaguari

Nosso primeiro ano de governo se encerra com a certeza de que Jaguari está dando passos firmes em direção ao futuro. É verdade que 2025 foi um ano de desafios intensos, mas também de entregas concretas, sempre guiadas pelo compromisso de cuidar das pessoas e construir uma cidade mais preparada, humana e resiliente.

Logo no início da gestão, enfrentamos um problema que aflige muitos municípios gaúchos: a fila por creche. Em Jaguari, escolhemos encarar esse desafio. Com diálogo e reorganização da carga horária das equipes, criamos novas vagas e garantimos 100% de atendimento na educação infantil. Quando uma família sabe que seu filho tem lugar na creche, ela consegue trabalhar, estudar e planejar o futuro com tranquilidade. Esse é o tipo de política pública que transforma a vida real das pessoas.

Demos um passo importante na forma como enxergamos a educação no território. Com a adesão à Associação Internacional das Cidades Educadoras, Jaguari passou a integrar uma rede global comprometida com cidades que entendem que aprender ultrapassa os muros da escola. Ao nos tornarmos Cidade Educadora, assumimos o compromisso de reconhecer praças, ruas, equipamentos públicos, espaços culturais e esportivos como ambientes de formação, convivência e cidadania. Jaguari soma-se a esse movimento para promover qualidade de vida, inclusão e desenvolvimento social.

Mas talvez o maior desafio deste ano tenha sido a enchente de junho de 2025, quando fomos o município gaúcho mais atingido. Vimos famílias perderem bens, casas, lembranças e, em muitos casos, a referência de segurança. Diante da calamidade, não podíamos agir apenas com medidas pontuais. Por isso, criamos o Plano Missão Reconstruir Jaguari, alinhado ao Plano Rio Grande, do governo do Estado. Um projeto pioneiro, que organizou ações emergenciais, sociais e estruturais em três eixos: reconstruir, cuidar e prevenir. Com planejamento e estratégia, garantimos recursos, recuperamos acessos e apoiamos as famílias atingidas, transformando dor em força coletiva.

Ao mesmo tempo, olhamos para o futuro com políticas de inclusão e cidadania. Lançamos o projeto Futuro no Esporte, oferecendo aulas gratuitas, estrutura completa e incentivo para que crianças e adolescentes encontrem no esporte um caminho de desenvolvimento, disciplina e convivência saudável. Cada uniforme entregue, cada treino realizado e cada criança incluída nesse projeto é um investimento na Jaguari que queremos daqui a alguns anos.

Na área cultural, celebramos a tradição que nos define: o risoto jaguariense, agora Patrimônio Cultural Imaterial do Município. Em novembro, realizamos a 1ª edição do Festival do Risoto, reunindo gastronomia, cultura e turismo, fortalecendo nossa economia e a identidade que nos une.