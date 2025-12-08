Unesco reconhece Passo Fundo como Cidade da Aprendizagem

A prefeitura recebeu nesta quinta-feira (4), da Unesco, a informação de que Passo Fundo passa a integrar a Global Network of Learning Cities, tornando-se uma Cidade de Aprendizagem. O reconhecimento, concedido pelo Instituto para a Aprendizagem ao Longo da Vida (UIL), sediado em Hamburgo, reforça o compromisso do município com políticas públicas que promovem educação contínua, inclusão e desenvolvimento humano em todas as fases da vida.

O certificado, assinado pela diretora do UIL, Isabell Kempf, destaca que Passo Fundo demonstra “forte compromisso com a aprendizagem ao longo da vida” e agora integra uma rede global que reúne cidades de todo o mundo dedicadas ao fortalecimento das práticas educativas, ao diálogo de políticas, à inovação e ao monitoramento de estratégias de aprendizagem.

Para o secretário de Educação, Adriano Canabarro Teixeira, o reconhecimento internacional confirma o caminho que o município vem construindo ao longo dos últimos anos. “Esse anúncio da Unesco representa muito mais do que um selo: é o reconhecimento de uma visão de cidade que coloca a educação e a aprendizagem ao longo da vida como eixo estruturante do desenvolvimento. Passo Fundo assumiu, de forma planejada e comprometida, que aprender é um direito permanente, que acontece na escola, mas também nos espaços culturais, comunitários, tecnológicos e em todas as esferas sociais”, falou o secretário.

Com a adesão, o município passa a participar de ações de cooperação, capacitação e troca de experiências sobre iniciativas que conectam escolas, universidades, comunidade, setor produtivo e espaços não formais de aprendizagem. Para o prefeito, Pedro Almeida, esse certificado reafirma o caminho para transformar vidas e desenvolver a cidade. “Ao ingressar na rede global de Cidades de Aprendizagem, Passo Fundo se conecta a iniciativas inovadoras do mundo inteiro e reforça o compromisso de garantir oportunidades de formação para todas as pessoas, em todas as etapas da vida. Esse resultado é fruto do trabalho de uma comunidade que acredita no conhecimento como força de desenvolvimento”, ressalta.