Publicada em 08 de Dezembro de 2025 às 00:30

Casarão do século XIX de Ivoti avança para segunda etapa de obras

Salão Höller é considerado uma das maiores edificações no estilo enxaimel do Rio Grande do Sul, com 800 metros quadrados

O Salão Höller, um dos símbolos arquitetônicos de Ivoti, acaba de avançar em mais um capítulo de sua restauração. A obra entra agora em sua segunda etapa, dedicada ao restauro das esquadrias. Nesta fase, estão sendo recuperadas todas as esquadrias originais do térreo e instaladas novas peças de madeira nos vãos onde elas estavam ausentes. A empresa responsável já está mobilizada e os serviços seguem dentro do cronograma previsto.A restauração do prédio ocorre por etapas justamente pela complexidade que envolve uma edificação histórica com tombamento estadual. Cada fase demanda análises específicas, aprovações junto ao Estado e intervenção de profissionais especializados em técnicas tradicionais de construção.O processo atual de recuperação teve início a partir do levantamento cadastral completo do imóvel, que serviu de base técnica para o projeto de restauro. A primeira etapa executada teve caráter emergencial e concentrou-se nas partes mais comprometidas da edificação, garantindo a estabilidade inicial do conjunto. Nesse período, foram realizados o restauro do telhado e de seu madeiramento, a recuperação do piso de madeira do sótão - que apresentava peças deterioradas - e a substituição de uma viga do porão com seção comprometida.Com essas intervenções estruturais consolidadas, a obra avançou para a fase das esquadrias, atualmente em andamento. A etapa seguinte, já planejada, prevê a execução do piso do térreo e os reforços internos necessários para garantir segurança e durabilidade ao prédio restaurado.Presente na memória e no coração da comunidade, o Salão Höller - uma das maiores edificações em estilo enxaimel do Rio Grande do Sul - carrega uma trajetória que acompanha o desenvolvimento do município. Construído no século XIX, já abrigou diversas atividades ao longo de sua história, desde o antigo salão social até um bazar em seus últimos anos de funcionamento. Com quase 800 metros quadrados de área, o imóvel foi tombado como patrimônio histórico estadual e, desde então, tornou-se foco de ações de preservação após ser interditado devido a problemas estruturais.
