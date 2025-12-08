Casarão do século XIX de Ivoti avança para segunda etapa de obras

O Salão Höller, um dos símbolos arquitetônicos de Ivoti, acaba de avançar em mais um capítulo de sua restauração. A obra entra agora em sua segunda etapa, dedicada ao restauro das esquadrias. Nesta fase, estão sendo recuperadas todas as esquadrias originais do térreo e instaladas novas peças de madeira nos vãos onde elas estavam ausentes. A empresa responsável já está mobilizada e os serviços seguem dentro do cronograma previsto.

A restauração do prédio ocorre por etapas justamente pela complexidade que envolve uma edificação histórica com tombamento estadual. Cada fase demanda análises específicas, aprovações junto ao Estado e intervenção de profissionais especializados em técnicas tradicionais de construção.

O processo atual de recuperação teve início a partir do levantamento cadastral completo do imóvel, que serviu de base técnica para o projeto de restauro. A primeira etapa executada teve caráter emergencial e concentrou-se nas partes mais comprometidas da edificação, garantindo a estabilidade inicial do conjunto. Nesse período, foram realizados o restauro do telhado e de seu madeiramento, a recuperação do piso de madeira do sótão - que apresentava peças deterioradas - e a substituição de uma viga do porão com seção comprometida.

Com essas intervenções estruturais consolidadas, a obra avançou para a fase das esquadrias, atualmente em andamento. A etapa seguinte, já planejada, prevê a execução do piso do térreo e os reforços internos necessários para garantir segurança e durabilidade ao prédio restaurado.

Presente na memória e no coração da comunidade, o Salão Höller - uma das maiores edificações em estilo enxaimel do Rio Grande do Sul - carrega uma trajetória que acompanha o desenvolvimento do município. Construído no século XIX, já abrigou diversas atividades ao longo de sua história, desde o antigo salão social até um bazar em seus últimos anos de funcionamento. Com quase 800 metros quadrados de área, o imóvel foi tombado como patrimônio histórico estadual e, desde então, tornou-se foco de ações de preservação após ser interditado devido a problemas estruturais.