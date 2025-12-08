Caxias do Sul inicia mutirão para reduzir fila de espera por ecografias

A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul realiza um mutirão para reduzir as filas de ecografias, que chegam a milhares de exames. Esse procedimento, marcado pelos usuários antecipadamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de referência iniciou na semana passada. Durante a semana, os horários de atendimento na Central de Exames, que fica no prédio da SMS (em cima da UPA Central) serão realizados das 20h à meia-noite e, aos finais de semana, das 8h às 20h.

A média normal mensal de procedimentos é de cerca de 800 ecografias. A meta é executar quase 400 exames extras até 21 de dezembro, mas esse número deve aumentar.

O número de atendimentos foi estabelecido com base na disponibilidade dos médicos. Estima-se realizar pelo menos três ecografias por hora, ou seja, uma a cada 20 minutos. Esse dado pode variar dependendo da quantidade de profissionais que puderem participar. A Central dispõe do equipamento necessário e permitirá aumentar significativamente o número de ecografias.

A previsão de atendimento para este ano é até antes do Natal, mas com retomada em janeiro e, se necessário, em fevereiro e março, para dar continuidade ao projeto. A estimativa é dobrar a quantidade de ecografias realizadas normalmente. Além de reduzir a lista de espera, o mutirão visa aumentar a capacidade mensal de exames, evitando futuros acúmulos.

Atualmente, a ecografia abdominal é a mais solicitada, seguida pela de articulações, ambas priorizadas no mutirão. É importante ressaltar que a prioridade será dada aos pacientes que necessitam dos exames com urgência para fins de diagnóstico ou em casos com suspeitas de condições potencialmente mais graves.