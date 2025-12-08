Governo estadual anuncia R$ 600 mil para a área rural no Vale do Taquari

O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), realizou a assinatura dos Termos de Compromisso do Programa Desenvolve RS Rural – Usos Múltiplos da Água no município de Travesseiro, localizado no Vale do Taquari. A iniciativa reforça o investimento do Estado na ampliação da segurança hídrica no meio rural, contemplando três associações locais com um aporte total de R$ 600 mil. O ato aconteceu na Comunidade de Linha Cairu e contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti.

O primeiro termo beneficiou a Associação de Água de Linha Cairu. O documento prevê a instalação de uma bomba e a construção de quatro quilômetros de rede de água para garantir o abastecimento das famílias associadas, com investimento de R$ 200 mil. Na sequência, foi formalizado o termo com a Associação de Abastecimento de Água de Três Saltos Alto, que receberá outros R$ 200 mil para a implantação de cinco quilômetros de rede de água e a instalação de quatro caixas d’água de 20 mil litros cada, ampliando a capacidade de armazenamento e distribuição hídrica na comunidade.

Também será contemplada a Associação de Água de Linha Trinta e Dois e Canudos, que contará com R$ 200 mil para a perfuração de solo e a construção de 100 metros de rede de água. Assim como as demais entidades, a assinatura foi realizada na Comunidade de Linha Cairu.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, os investimentos representam um passo importante para garantir autonomia, estabilidade e qualidade no abastecimento de água no interior do Estado. “Estamos fortalecendo a infraestrutura hídrica das nossas comunidades rurais. Água significa qualidade de vida, segurança e capacidade produtiva”, destacou.

O programa Desenvolve RS Rural – Usos Múltiplos da Água tem como objetivo fortalecer a infraestrutura hídrica em áreas rurais, ampliando o acesso à água de forma sustentável e promovendo melhores condições de vida e produção para as famílias do campo. O investimento total na ação é de R$ 11,7 milhões, e 65 associações e cooperativas foram autorizadas para a realização dos projetos.