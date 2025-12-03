Ulbra lança graduação em Canoas focada no empreendedorismo

A Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) lançou o Ultec School, nova escola de graduação focada em empreendedorismo com bacharelado em Administração, Ciência da Computação, Comunicação Social (Marketing) e Jornalismo. O anúncio, realizado durante a cerimônia no campus Canoas, trouxe uma novidade inédita no setor educacional gaúcho: um aporte de até R$ 1 milhão destinado ao grupo de estudantes da primeira turma que, ao final do curso, criarem a melhor startup. O investimento será voltado exclusivamente para alavancar a iniciativa vencedora e incentivar a criação de negócios e a geração de riquezas, que contará com acompanhamento e suporte da instituição. A apresentação, realizada no campus da Ulbra Canoas, foi conduzida pelo vice-presidente da Ulbra e cofundador da Ultec School, Tárik Deus, diante de um público de mais de 800 pessoas, entre autoridades, empresários, educadores, jornalistas e representantes da sociedade civil. O novo modelo educacional, segundo ele, nasce com a pretensão de se tornar um marco para a educação no Rio Grande do Sul e no país. Tárik destacou que a concepção da Ultec School é resultado de estudos e imersões acadêmicas realizadas em algumas das principais universidades do mundo. “Quando observamos instituições de alto desempenho global, percebemos práticas comuns e muito claras: metodologias ativas, turmas mais enxutas, projetos reais, integração com empresas e foco na experiência concreta como motor de aprendizagem”, afirmou. O formato busca aproximar o ensino superior das demandas reais do mercado, combinando prática intensiva, tecnologia aplicada e desenvolvimento de habilidades humanas e gerenciais.