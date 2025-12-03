Laboratório para análise sobre baterias será lançado na UCS

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) inaugura nesta quarta-feira (3) o Laboratório de Baterias e Armazenamento de Energia, espaço dedicado à pesquisa, inovação e desenvolvimento em armazenamento de energia. A iniciativa tem como missão promover pesquisas de alto impacto sobre baterias e dispositivos de armazenamento de energia, formando profissionais qualificados e contribuindo para o avanço científico e tecnológico sustentável.Localizado no Bloco G do campus-sede, o laboratório também vai desenvolver baterias e supercapacitores a partir de resíduos agroindustriais, integrando elementos estratégicos como nióbio e grafeno para elevar desempenho, estabilidade e vida útil dos dispositivos. “O laboratório foi criado a partir de uma demanda por novos materiais e métodos para aumentar o desempenho das baterias, para que os dispositivos de armazenamento de energia sejam mais leves, seguros e com maior capacidade”, explica o coordenador do laboratório, professor Ademir José Zattera.