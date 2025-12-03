Escolas estaduais de Cruz Alta recebem obras de R$ 22 milhões

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), está investindo mais de R$ 22 milhões na recuperação de duas escolas de Cruz Alta. O maior aporte, de R$ 21,4 milhões, está sendo aplicado na revitalização completa e construção de novos espaços na Escola Estadual de Educação Básica (EEEB) Margarida Pardelhas, em Cruz Alta. No mesmo município, a Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Eliza Brum de Lima está recebendo R$ 647 mil para sua recuperação. As obras foram acompanhadas pela secretária de Obras Públicas, Izabel Matte, acompanhada da adjunta Zilá Breitenbach, que iniciaram um roteiro de visitas por municípios da região Noroeste nesta semana.

Com 111 anos de história e referência no noroeste do Estado, a escola Margarida Pardelhas terá 6,4 mil metros quadrados da estrutura atual recuperados e outros 1,6 mil metros quadrados construídos. As novas áreas servirão como salas de aula, administração, biblioteca, laboratório, sanitários, refeitório, serviços e ginásio. Atualmente funcionando em espaço provisório do antigo Hospital Nossa Senhora de Fátima e atendendo quase 800 alunos, a instituição poderá receber até 2 mil estudantes após a conclusão da obra, prevista para o primeiro semestre de 2026.

Estão sendo realizadas as pinturas do prédio, que adota o novo padrão desenvolvido para a Rede Estadual de Educação, as instalações da nova cobertura do pátio e de equipamentos na subestação de energia, a construção do muro lateral e implementação da infraestrutura hidrossanitária. O projeto também contempla acessibilidade e sustentabilidade, com instalação de elevador, plataformas elevatórias, rampas, sanitários adaptados, piso tátil e cisterna para aproveitamento de água da chuva.