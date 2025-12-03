Aldeia indígena de Osório recebe melhorias no acesso à água

A Corsan realizou a entrega, no fim de novembro, das melhorias na infraestrutura e distribuição de água na aldeia Kuaray Rese – Sol Nascente, localizada em Osório. A companhia implantou 263 metros de tubulação e 21 pontos de ligação no território, além de reparar e otimizar a estrutura já existente. As melhorias vão promover mais qualidade de vida à comunidade a partir do acesso adequado à água.



A obra foi executada na segunda quinzena de novembro, após tratativas entre a Corsan e os indígenas, com a parceria da administração municipal e da Emater na condução dos temas. Atualmente, a aldeia Sol Nascente é formada por 19 famílias, totalizando 83 pessoas.

Para a realização do serviço, a Companhia realizou reuniões prévias de alinhamento com o cacique e integrantes da Sol Nascente, para escuta, orientações e atendimento das necessidades, priorizando a segurança de todos durante a execução da obra.



Na ocasião da entrega, o gerente de Relações Institucionais da Corsan no Litoral Norte, Luciano Brandão, ressaltou que não tem como falar em saúde pública, evolução e desenvolvimento na região sem que a empresa de saneamento esteja próxima dos povos originários.

O cacique da aldeia, Sergio Gimenes, agradeceu a entrega e destacou o trabalho de identificação das prioridades, o plano de ação definido com a comunidade e o serviço realizado pela companhia. “Estamos gratos com as melhorias no abastecimento de água na aldeia e com a forma como ocorreu a obra”, disse.