Ecopontos instalados em Cachoeirinha aumentam descarte correto de resíduos

Inaugurado em outubro de 2024, o novo modelo de ecoponto de Cachoeirinha trouxe uma proposta diferente da antiga estrutura de descarte. Um ano depois, a cidade já conta com três unidades no mesmo formato.

Além do ecoponto da rua Maranhão, foram implantados o que fica atrás do Shopping do Vale e da avenida Ary Rosa dos Santos. A operação dos três é de responsabilidade da empresa MecaniCapina.

A mudança de modelo elevou a média de resíduos coletados: hoje, cada ecoponto recebe aproximadamente uma tonelada a mais por mês em comparação com os antigos. Quem for flagrado descartando lixo irregularmente está sujeito a punições. As multas variam de R$ 2 mil a R$ 15 mil.