Alvorada ganha novo empreendimento de moradia social

A MMR Incorporadora entrega de forma simbólica, nesta terça-feira (2), as chaves das unidades vendidas a clientes adquirentes do Condomínio Neo Porto Seguro, empreendimento em Alvorada, com imóveis comercializados a partir de vantagens dos programas Porta de Entrada do governo do Estado e Minha Casa, Minha Vida do governo federal. São 176 apartamentos construídos no bairro Formoza (com um ou dois dormitórios, sendo todos com churrasqueira). Das 170 unidades negociadas até o momento, 100% foram atendidas pelo programa federal e, destas, 98,23% com benefício da iniciativa gaúcha.

O evento, que se inicia às 18h, contará com a presença do governador Eduardo Leite, do secretário estadual da Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes; do deputado federal e ex-ministro Paulo Pimenta, e do prefeito de Alvorada, Douglas Martello.

O próximo condomínio fechado a ser lançado pela incorporadora é o Neo Ilhabela, com características semelhantes ao que será entregue nos próximos dias. O novo empreendimento já conta com pré-cadastro de interessados em adquirir as residências, comercializadas tendo os mesmos programas de governo como benefícios. As moradias também serão construídas no bairro Formoza.