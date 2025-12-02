Passo Fundo assina documentos com compromissos para a educação

A prefeitura de Passo Fundo oficializou, nesta segunda-feira (1º), o Compromisso Público com a Educação, um pacto institucional, técnico e político que estabelece metas, prazos e responsabilidades para garantir que todas as crianças e adolescentes da rede municipal aprendam com qualidade, equidade e transparência. O ato reuniu autoridades, comunidade escolar, universidades, órgãos de controle e representantes da sociedade civil.

Ao apresentar oficialmente o documento, o secretário municipal de Educação, Adriano Canabarro Teixeira, afirmou que o Compromisso Público com a Educação inaugura um novo ciclo para Passo Fundo. “Este compromisso estabelece metas claras, com prazos definidos e uma governança forte. Ele reafirma que a educação é um projeto de cidade, não apenas de governo. Estamos assumindo publicamente que cada decisão, cada investimento e cada política educacional deve ter um único foco: garantir que nossas crianças aprendam de verdade”, destacou o secretário.

O Compromisso define metas anuais para aprendizagem, ampliação de vagas, redução das desigualdades, melhoria dos indicadores, ampliação da qualidade e fortalecimento da gestão educacional. O monitoramento será realizado por um comitê composto por representantes da Educação municipal, diretores, professores, famílias, Conselho Municipal de Educação, sociedade civil e órgãos de controle, com reuniões trimestrais e publicações de relatórios.

Um grupo de estudantes, representando os 18,5 mil estudantes da rede municipal, entregou o documento oficial do compromisso, ao prefeito e ao secretário, que realizaram a assinatura formal, acompanhados pelos Embaixadores da Missão Cidade Educadora.

O prefeito Pedro Almeida destacou que a educação é o eixo estruturante do desenvolvimento e que o compromisso consolida a prioridade dada à educação desde o início da gestão. “Este compromisso não é simbólico: é um pacto de resultados, transparente, público e acompanhado por toda a sociedade. Ele nasce para garantir que cada criança e cada adolescente tenha acesso ao direito real de aprender”, afirmou o prefeito.