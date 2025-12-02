São Leopoldo e Esteio recebem encontro voltado para estudantes

Impulsionar a inovação e a educação tecnológica por meio da arte é o propósito do CulturaTech – Criatividade Programada, iniciativa que ao longo de 2025 transformou a realidade de crianças de 8 a 12 anos da rede pública de ensino da região metropolitana de Porto Alegre. Durante a Mostra Final, o público poderá conferir exposições interativas de robôs e protótipos criados pelos alunos, performances artísticas, instalações digitais e espaços de experimentação tecnológica, que evidenciam o protagonismo infantil e a integração entre arte, tecnologia e educação.

O evento, aberto às famílias e à comunidade escolar, acontecerá no dia 3 de dezembro na Escola Municipal Doutor Paulo da Silva Couto, em São Leopoldo, local que serviu de abrigo para atingidos pela enchente em maio de 2024 e teve parte de sua estrutura danificada. No dia 6 de dezembro, a mostra acontecerá na Escola Municipal Luiza Silvestre de Fraga, em Esteio, severamente afetada por desastres climáticos. Alagada, teve o segundo andar incendiado em outubro de 2024 e foi destelhada durante uma tempestade em fevereiro de 2025.

O CulturaTech ofereceu, durante seis meses, cursos de robótica, arte digital e criatividade, totalizando 576 horas de atividades. As oficinas trabalharam temas como lógica, programação, sustentabilidade, identidade cultural e artes, atendendo mais de 300 alunos e capacitando professores e monitores para multiplicar o aprendizado nas escolas. Entre os destaques do projeto está a incorporação do curso à grade curricular da Escola Doutor Paulo da Silva Couto. A iniciativa passou a fazer parte do cronograma regular de aulas e garantiu a presença contínua de conteúdos tecnológicos e criativos no processo de aprendizagem.

Um dos diferenciais do projeto foi a entrega de uma Sala Criativa em cada instituição, com ambiente equipado com ferramentas tecnológicas como impressora 3D, cortadora a laser e recursos digitais que permanecerão como legado para o uso contínuo da comunidade escolar.

Além das atividades em sala e da mostra pública, o projeto realizou um campeonato de robótica com o tema cultura regional e promoveu desafios criativos e colaborativos entre as escolas participantes do projeto e convidadas de todo o País.