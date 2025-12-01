Porto Alegre,

Publicada em 01 de Dezembro de 2025 às 13:01

Prefeito de Estação pede desculpas à população após incidente com fogos de artifício

Explosão inesperada ocorreu durante queima de fogos em praça de Estação. Segundo prefeito, 11 pessoas tiveram ferimentos leves

Jornal Cidades
Após o incidente com fogos de artifício que resultou em 11 pessoas com ferimentos leves na noite deste domingo (30) em Estação, no Norte do RS, o prefeito Geverson Zimmermann, conhecido como Gé, pediu desculpas à população. A declaração foi feita na manhã desta segunda-feira por meio das redes sociais da prefeitura.
A confusão ocorreu durante a abertura dos festejos de Natal do município, na praça Guido Giacomazzi. Durante a queima de fogos prevista para após a chegada do Papai Noel, uma explosão inesperada dos artefatos atingiu pessoas que acompanhavam o evento. Imagens se espalharam rapidamente pelas redes sociais.
 
 
 
Zimmermann agradeceu as mensagens de solidariedade recebidas e afirmou que todas as pessoas feridas foram atendidas ainda na noite de domingo, sendo liberadas em seguida. “Quero tranquilizá-los. Hoje também estamos dando atendimento a essas pessoas”, disse. Informações repassadas pela assessoria do Corpo de Bombeiros apontam que quatro vítimas foram encaminhadas ao hospital com escoriações leves, conforme o SAMU.
Ainda no domingo, a prefeitura divulgou uma nota lamentando o ocorrido e manifestando solidariedade aos moradores afetados. Zimmermann reforçou que a programação natalina seguirá normalmente e pediu que a população continue prestigiando os eventos preparados para a comunidade.

