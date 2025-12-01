Chegada do Papai Noel vai ocorrer no dia 5 em Venâncio Aires

Abrindo as programações do Brilha Venâncio, o Papai Noel chega a Venâncio Aires no dia 5 de dezembro, dando início aos eventos oficiais do município que vão até dia 21, com atividades culturais, artísticas, comunitárias e religiosas por diferentes localidades do município. Na praça Coronel Thomaz Pereira, o Papai Noel vai receber visitas nos dias 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20 e 21 de dezembro, sempre das 18h às 22h, com espaço para fotos e pedidos ao Bom Velhinho. Para acolher toda a programação e encantar o público, assim como todos que circularem pelo centro, a partir deste final de semana estará concluída a ornamentação e iluminação das praças centrais. Neste ano, além da praça Coronel Thomaz Pereira, que tradicionalmente recebe os enfeites natalinos, também a praça Henrique Bender, próxima à comunidade Evangélica de Comissão Luterana no Brasil, vai contar com uma decoração e iluminação especiais. Junto às programações, também acontece o concurso de decoração de casas “Minha Casa Brilha”, que neste ano vai premiar uma residência escolhida por uma comissão avaliadora e também a que mais receber votos pelo site da Prefeitura. Os desfiles da Caravana Luzes de Natal também já estão garantidos na programação deste ano. No dia 5, as atividades iniciam às 19h30, com a chegada do Papai Noel prevista para as 20h30, na Travessa São Sebastião Mártir, prometendo surpresas especialmente para as crianças. A noite reserva ainda a apresentação do traje típico das soberanas da Fenachim 40 anos e shows musicais. Entre os dias 18 e 20, o Natal Gaúcho, no bairro Santa Tecla, resgata tradições, música e o espírito campeiro que também faz parte da identidade de Venâncio Aires. E para quem ama ver a cidade iluminada, a Caravana Luzes de Natal passa pelas ruas nos dias 19, 20 e 21, encantando crianças e adultos. O encerramento, no dia 21, terá cortejo de Natal, premiação do concurso Minha Casa Brilha e o show da banda The Ruwers, de forma gratuita.