Unidade de Acolhimento em Caxias do Sul é ampliada e reinaugurada

A Unidade de Acolhimento Adulto (UAA), órgão vinculado à Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul, foi reinaugurada na sexta-feira (28/11). O serviço tem por objetivo oferecer cuidados contínuos de saúde para pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e drogas. O funcionamento será de 24 horas, em ambiente residencial e de caráter transitório. O tempo de permanência é de até seis meses.

A UAA é um dos pontos da Rede de Atenção Psicossocial Municipal e tem capacidade para atender até 15 usuários, acolhidos conforme definição da equipe do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de referência. Assim, será um projeto terapêutico singular e elaborado em conjunto com a participação do próprio usuário e das equipes da Unidade e do CAPS. Essa atenção prevê ações e intervenções relativas à saúde, trabalho, reinserção social e recuperação de vínculos familiares.

A unidade funcionava desde 2014 em imóvel antigo, sem acessibilidade. Além disso, o serviço era exclusivamente masculino, mas se percebeu a crescente demanda por vagas femininas. Para acolher o público misto, a casa havia sido adaptada. De acordo com a Saúde municipal, novo imóvel possibilita a distribuição de modo a garantir a privacidade de ambos, bem como o acesso a pessoas com problemas de mobilidade, além de dispor de um quarto para isolamento, em situações de saúde especiais.