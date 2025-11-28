Governo estadual entrega 15 moradias definitivas em Feliz

O governo do Estado entregou, nesta quinta-feira (27), 15 moradias definitivas em Feliz, no Vale do Caí, em cerimônia presidida pelo governador Eduardo Leite. A solenidade, realizada na rua Lauro Bruno Rott, contou com a participação do secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes, além de autoridades municipais e representantes da comunidade local. O investimento estadual foi de R$ 1,2 milhão, somado à contrapartida municipal de R$ 726 mil.

As 15 unidades integram o Programa A Casa é Sua – Município Resiliência, que já contabiliza 218 casas definitivas, entregues em nove municípios neste ano. Em Feliz, outras 14 moradias serão construídas pelo Programa A Casa é Sua – Calamidades, com investimento integral do Estado, via Funrigs, totalizando R$ 2,1 milhões.

O prefeito de Feliz, Clovis Freiberger Júnior, apontou a importância da parceria com o governo estadual e o reconhecimento da comunidade. “Nunca tivemos um volume tão grande de investimentos chegando ao município, em áreas como pavimentação, saúde, defesa civil e agora habitação. Hoje é um dia histórico para nós”, disse.

Em paralelo à entrega das 15 unidades, o Estado está executando a construção de outras 14 moradias em Feliz pela modalidade A Casa é Sua – Calamidade, voltada à reconstrução pós-enchentes, e integrada ao Plano Rio Grande. As casas, de 52 m², serão construídas em steel frame, com dois dormitórios, sala e cozinha integradas, banheiro e área de serviço externa.

A modalidade Calamidade conta com investimento estadual de mais de R$ 256 milhões, para a construção de 1.750 unidades em 36 municípios atingidos pelas enchentes de 2024.

No anúncio das entregas, o governador destacou o significado do momento para a comunidade e para o trabalho público. “Momentos como este mostram que a vida pública vale a pena. Cada vez que vemos uma família receber sua casa, todo o esforço, as renúncias e até os ataques que enfrentamos ganham sentido. É para isso que trabalhamos: para transformar vidas”, afirmou Leite.

Até o final de 2026, somando todas as modalidades de habitação de interesse social, mais de 20 mil unidades serão construídas no Rio Grande do Sul, com investimento de R$ 905 milhões. As residências serão erguidas em cidades impactadas pela enchente de 2024.