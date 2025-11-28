Pelotas sedia festival para exaltar a Costa Doce do RS

A cidade de Pelotas será palco, nos dias 13 e 14 de dezembro, do Festival Viva o RS - Edição Costa Doce. O evento, que acontecerá na Praça da Baronesa, reunirá o melhor da produção local, da arte e da gastronomia, em uma celebração à identidade e ao turismo da região.

A programação marca a abertura oficial da temporada de verão na região Sul, em sintonia com a campanha de turismo estadual. Com entrada gratuita e uma curadoria que valoriza produtores e artistas locais, o festival transformará Pelotas em uma vitrine viva do que a Costa Doce tem de melhor: seus sabores, histórias e experiências. Também ganharão protagonismo os empreendimentos locais, como as agências de turismo que valorizam e promovem a região, e as empresas que fomentam a economia. Os ingressos podem ser adquiridos de forma gratuita mediante cadastro prévio no site vivaors.com.br.