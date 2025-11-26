UFPel participa da aprovação da vacina brasileira contra dengue

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel), por meio do Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital Escola (HE-UFPel), integrou o estudo que embasou a aprovação, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), da vacina brasileira contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan. A aprovação é um marco histórico para a ciência e para a saúde pública do país.

A vacina é a primeira no mundo capaz de oferecer proteção com apenas uma dose, o que reflete em uma maior adesão da população, campanhas mais simples de organizar, cobertura vacinal mais rápida em emergências sanitárias, além de reduzir atendimentos ambulatoriais, hospitalizações e mortes relacionadas à dengue. O imunizante deverá ser incorporado ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Embora o protocolo da vacina tenha iniciado há cerca de uma década, a UFPel foi incorporada à última etapa da pesquisa, em 2022, participando do estudo da Consistência de Lotes, uma exigência regulatória fundamental para que o imunizante pudesse ser aprovado. Na etapa conduzida, 335 voluntários foram randomizados. Os dados coletados na instituição foram analisados quanto à consistência entre lotes, segurança e eficácia do produto. Os participantes que receberam placebo durante o estudo já foram posteriormente vacinados, conforme previsto pelo protocolo.