Feira do Livro de Novo Hamburgo tem estandes abertos até o domingo

Começou nesta terça-feira (25) a 40ª Feira do Livro de Novo Hamburgo. A edição, que terá como palco a Praça da Bandeira para mais de 100 atrações gratuitas até o domingo (30), promete levar cultura e conhecimento para todos os hamburguenses e moradores das cidades vizinhas, em uma das maiores edições desde o seu início.

A Feira contará com o lançamento de livros, encontros com escritores, atividades culturais e espaços de convivência. A programação também destaca a Biblioteca Pública Municipal Machado de Assis, localizada em frente ao local do evento. Desta forma, vira uma oportunidade para que moradores possam visitar ou conhecer o espaço, que possui um amplo acervo de mais de 70 mil livros à disposição da população.

Um diferencial da edição deste ano da Feira é a disponibilização, pela prefeitura, de vouchers de desconto de 10 e 15% para estudantes e professores da rede municipal de ensino, os quais poderão ser usados na compra de livros, fomentando a cultura e o conhecimento entre todos.

O secretário municipal de Cultura, Angelo Reinheimer, comenta que a expectativa é de que a Feira fortaleça ainda mais o vínculo da comunidade com a literatura e com os espaços culturais da cidade. “Vai ser um grande evento, com mais de 100 atrações gratuitas e uma bela oportunidade de conhecer ou revisitar a Biblioteca Municipal. Um momento especial para a nossa cidade e para todos nós”, afirma.